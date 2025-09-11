Vilma Achuma, campeona mundial trasplantada: "Mi medalla es el amor de mi hermana’”

Vilma Elizabeth Achuma, competidora y ganadora del Mundial para Traspalantados habló, tras su triunfo en Alemania, con La CNN-94.7 para contar lo que siginfica este triunfo, contó que en Agosto cumplió 15 años de trasplantada "A mi me donó mi hermana Mónica el riñón y por recomendación médica comencé hacer una actividad física"

Con la idea de cumplir las indicaciones médicas la mujer explicó "Inicié con natación, luego hice barmintón y hace como 5 años inicié con todo lo que es lanzamiento y es lo que me encantó, es con lo que me quedé. Además también integro uno de los círculos de Salta que es CABES y con ellos viajo a diferentes países y provincias compitiendo, me ayudó física y emocionalmente".

Sobre su hermana contóque ella estuvo estudiando enfermería y sabía lo que era la diialisis: "Me dijo que iba a ser mi donante. Asi que a mi hermana 'gracias por decir sí a la donación de órganos' y bueno a lo que fue el acompañamiento de mi familia. En el deporte encontré magníficos compañeros".

Sobre la medalla dijo que "Es logro magnifico para mí, no solo significa constancia, perseverancia sino también que mi hermana me dijo que sí a la donación y me dio una segunda oportundad de seguir soñando y que se puede, no importa la edad. Yo comencé después del trasplante así que nunca es demasiado tarde. La medalla es todo el amor de mi hermana.

Por último, la mujer aconsejó a quienes esperan un órgano que tengan fe que va llegar ese órgano y que las personas uqe no tengan conocimiento sobre la donación se acerquen al CUCAI al costado del hospital San Bernardo o en la plazoleta IV Siglos, agregó que "No hay mejor decisión que decir Sí a la donación de órganos, tenemos más probabilidades de ser un receptor que de ser un donante".

En tanto a quienes recibieron un órgano, les dijo que: " cuidemos ese órgano porque tenemos que honrrar a este donante porque no todos tenemos la posiblidad de recibir un trasplante, a través de mi actividad física es una manera de honrrar a mi hermana".

Competitivamente le esperan dos competencias, una en Rosario que es Internaciónal y El sudamericano a fines de Noviembre, a nivel Master en Santiago de Chile. por lo que pide colaboración a través de Sponsors, ya que el reunir dinero está en manos del grupo de trasplantados a través de una rifa.