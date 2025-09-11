Se termina la intervención en el mercado San Miguel: “La regularización está cumplida”

Pasadas las fiestas del Milagro, será a fines de septiembre cuando, cumplimentándose los tiempos previstos, finalice la intervención al mercado San Miguel, puesta en funciones en diciembre del año pasado, tras las irregularidades detectadas tras el incendio que consumió el predio céntrico.

Así lo comentó el interventor Emilio Gutiérrez quien, al conversar con FM Aries, indicó que finalizado su cargo, deberá de asumir la conducción del mercado una Unidad Administradora, por ordenanza que se aprobó en el Concejo Deliberante capitalino.

“El objetivo de la intervención está cumplido, termina el 30 de septiembre”, aseveró Gutiérrez al respecto, sumando que “los puntos que venimos a regularizar están cumplidos, desde la administración estamos contentos por llegar a esta etapa”, afirmó.

Dicho esto agregó que, cuando se dio el incendio por noviembre y, cuando en diciembre asumieron la diligencia del mercado, se toparon con “una situación caótica”, pero tras estos meses “hay un mercado ordenado y tras el traslado (de puesteros al pasaje Miramar), todo lo que pasó, el equipo que trabaja aquí, con los puesteros, nos sentimos todos una familia”, aseguró.

Sobre la Unidad Administradora, indicó que la misma tendrá a su cargo el mercado San Miguel, el Patio de Empanadas de canal Esteco, el parque de Villa Belgrano, el predio del Fogón de los Trabajadores en plaza España y el patio de comidas Evita.

“Esperamos que el Ejecutivo Municipal anuncie cuándo comenzará a funcionar la unidad administradora; de mi lado, estoy contento de haber cumplido todos los puntos que planteó el intendente”, concluyó Gutiérrez.