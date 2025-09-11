Intentó meter cocaína y marihuana en un frasco de talco a la comisaría

Policiales11/09/2025
TALCO.JPG

Los hechos sucedieron en Apolinario Saravia, donde un hombre de 28 años, quedó desteñido cuando intentó ingresar estupefacientes a una comisaria. 

El fiscal penal 2 de Joaquín V. González, César Saravia, lo imputó como autor del delito de suministro o facilitación de estupefacientes agravado por realizarse en un lugar de detención.

Boca de expendio de drogas 01Megaoperativo en Güemes: 500 dosis de cocaína, objetos robados y dos detenidos


El hombre intentó ingresar droga dentro de los elementos de higiene a otro preso. En un frasco de talco introdujo bolsitas con cocaína y marihuana, pero al momento de la requisa, el personal policial detectó cómo había alterado el frasco para intentar hacerlo. 

Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno, que el acusado permanezca detenido, debido a que tenía antecedentes penales. 

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día