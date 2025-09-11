Intentó meter cocaína y marihuana en un frasco de talco a la comisaría

Intentó meter cocaína y marihuana en un frasco de talco a la comisaríaPoliciales11/09/2025
Los hechos sucedieron en Apolinario Saravia, donde un hombre de 28 años, quedó desteñido cuando intentó ingresar estupefacientes a una comisaria.
El fiscal penal 2 de Joaquín V. González, César Saravia, lo imputó como autor del delito de suministro o facilitación de estupefacientes agravado por realizarse en un lugar de detención.
El hombre intentó ingresar droga dentro de los elementos de higiene a otro preso. En un frasco de talco introdujo bolsitas con cocaína y marihuana, pero al momento de la requisa, el personal policial detectó cómo había alterado el frasco para intentar hacerlo.
Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno, que el acusado permanezca detenido, debido a que tenía antecedentes penales.