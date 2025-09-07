Megaoperativo en Güemes: 500 dosis de cocaína, objetos robados y dos detenidos

Se allanó un domicilio en barrio Santa Teresita. Se recuperó una bicicleta y se secuestraron más de 500 dosis de cocaína, entre otros elementos. Intervino la Fiscalía Penal local.

Efectivos de la Brigada de Investigaciones 7, con la colaboración de la Sección Investigación Narcocriminal 71-72 de Drogas Peligrosas, detuvieron a dos personas vinculadas a una causa por delitos contra la propiedad.

Con las pruebas reunidas en la investigación, se solicitó al Juzgado de Garantías 4 una orden de allanamiento para un domicilio ubicado en barrio Santa Teresita, el cual además funcionaba como boca de expendio de drogas.

Durante el procedimiento se secuestraron más de 500 dosis de cocaína, seis celulares, un televisor con pedido de secuestro y otros elementos de interés. También se recuperó una bicicleta, como resultado de una requisa domiciliaria.

Los principales investigados, una mujer de 28 años y un joven de 21, fueron puestos a disposición de la Justicia.

Intervino la Fiscalía Penal de General Güemes.