Futbolista murió tras vacunarse: Su familia demanda a AstraZeneca por más de $442 millones

La familia de Ronald Biglione, un futbolista de Laboulaye que falleció a los 32 años, demandó a AstraZeneca SA y al Estado nacional por más de 442 millones de pesos, alegando que su muerte estuvo vinculada a la vacunación contra el Covid-19. La causa fue presentada ante el Juzgado Federal de Río Cuarto, Córdoba a cargo de Carlos Ochoa.

Según las abogadas Daiana Alcaraz y Maira Fernanda Moreno, Biglione recibió dos dosis de la vacuna de AstraZeneca, el 1° de julio y el 9 de septiembre de 2021. Días después de la segunda dosis comenzó a sufrir graves problemas de salud y fue internado primero en Villa María y luego en terapia intensiva del Hospital Italiano de Córdoba, donde se le diagnosticó Púrpura Trombótica Trombocitopénica (PTT), una rara enfermedad de la sangre que puede provocar coágulos, sangrado y daño a órganos vitales. Permaneció 15 días en cuidados intensivos sin mejoría y finalmente falleció.

La familia sostiene que Biglione gozaba de excelente salud antes de la vacunación y que su fallecimiento generó un daño irreparable para su viuda y sus hijas, además de graves perjuicios económicos, ya que él era el sostén del hogar. Por eso reclaman $442.640.438 en concepto de daño moral, daño emergente, pérdida de asistencia futura, daño punitivo y fondo de reparación.

Este caso se da en un contexto de creciente escrutinio internacional sobre la vacuna de AstraZeneca. En Europa se retiró tras admitir la empresa posibles efectos secundarios y varios países suspendieron su uso por casos poco frecuentes de coágulos sanguíneos. Aunque estudios posteriores indicaron que las vacunas de ARN mensajero ofrecían mejor protección, la familia Biglione busca justicia y reconocimiento del presunto vínculo entre la vacuna y la muerte del futbolista.