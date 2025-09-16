Asalto y abuso a la salida de una fiesta en Orán: Hay dos condenados

Un violento episodio ocurrido en la madrugada del pasado 10 de agosto en el barrio Patrón Costas de Orán terminó con la condena de dos hombres que asaltaron y abusaron de una joven a la salida de una fiesta.

Según el relato de la víctima, mientras aguardaba que una amiga encendiera la moto en la que iban a retirarse, fue interceptada por dos sujetos. Uno de ellos le apuntó con un arma de fuego en el abdomen y, al mismo tiempo, le realizó tocamientos indebidos mientras le sustraía el celular del bolsillo de su campera.

Los agresores intentaron huir corriendo, pero fueron perseguidos por los presentes en la fiesta. Uno de ellos fue reducido en el lugar, mientras que el segundo fue detenido por la policía momentos más tarde.

En una audiencia flexible y multipropósito, las partes arribaron a un acuerdo de juicio abreviado. El juez de Orán, Francisco José Oyarzú, condenó a un joven de 19 años como coautor de robo calificado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse y abuso sexual simple en concurso real. Recibió una pena de tres años y dos meses de prisión efectiva y su inscripción en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual.

Por su parte, el segundo acusado, de 29 años, fue condenado como coautor de robo calificado por el uso de arma cuya aptitud no se acreditó, recibiendo una pena de tres años de prisión condicional con reglas de conducta.