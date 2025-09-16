Rosario de Lerma: Detectaron credenciales truchas en la feria de Pueblo Nuevo

Durante un operativo de rutina en la feria de Pueblo Nuevo, personal del área de Bromatología y Control Municipal de Rosario de Lerma descubrió el uso de credenciales falsificadas por parte de algunos feriantes.

Las irregularidades fueron evidentes: el papel, las fotos y la tipografía no coincidían con el formato oficial otorgado por la Municipalidad. La confirmación llegó al verificar los datos en la base de habilitados, donde se constató que los números correspondían a otras personas domiciliadas en Rosario de Lerma, sin vínculo con quienes estaban siendo inspeccionados.

El hallazgo no solo implica un delito por falsificación de documentos públicos, sino que también representa una vulneración a las normas básicas para ejercer la actividad comercial, poniendo en riesgo la confianza y seguridad de los vecinos.

Ante la situación, las autoridades dispusieron la retención inmediata de las credenciales adulteradas, el labrado de las actas correspondientes y la presentación de una denuncia penal para que la Justicia investigue el hecho.

Desde el municipio remarcaron que los controles comerciales son un eje prioritario de gestión y que continuarán reforzando la vigilancia en ferias y espacios públicos. “La confianza de los vecinos se construye con responsabilidad”, señalaron.