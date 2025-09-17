Hoy será la Marcha Federal Universitaria: Horario y lugar de concentración en Salta

Hoy docentes y estudiantes marcharán en rechazo al veto presidencial, movimiento al que se sumarán los actores perjudicados no solo por la negativa a la ley de Financiamiento Universitario, sino también por la ley de Emergencia Pediátrica.

La concentración será a las 16:30 hs. en el Monumento 20 de Febrero, a la cual llaman a participar a la comunidad universitaria, a los graduados quienes ven en su día a día los frutos de haber estudiado en una institución pública y a la sociedad en general.

La marcha esta prevista que inicie a las 17 hs. desde el lugar de concentración hacia la Plaza 9 de Julio bajo la consigna “No al veto. Por la universidad y la salud pública”, visibilizando el impacto del recorte presupuestario en el sistema de salud y en el funcionamiento de las universidades.

En diálogo con InformateSalta, el secretario general de ADIUNSA, Diego Maita, señaló la importancia de la formación en la casa pública de altos estudios y su papel fundamental en el proyecto de país que se desea con educación para todos los jóvenes.

“Sabemos que es un momento muy importante, se juega el futuro de la universidad pública” finalizó.