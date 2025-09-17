Denunciaron a los ambulantes que agredieron a inspectores municipales

A raíz de la festividad religiosa de El Milagro, no solo se congregaron en la capital salteña miles de fieles sino también vendedores ambulantes.

La venta ambulante no está permitida según ordenanza municipal por lo que durante la festividad religiosa se procedió a realizar operativos de ordenamiento, explicó el secretario de Espacios Públicos, Esteban Carral: “Se ha producido que en el marco del ordenamiento que tenemos dentro del cuadrante que está incluido en la ordenanza que nos prohíbe la venta ambulante, se hagan los decomisos o intimaciones para que se retiren del lugar”.

Esto provocó la alteración de algunos vendedores llevando a la agresión contra inspectores, lo cual derivó en lesiones como fue el caso de dos policías que custodiaban a los inspectores.

Por este motivo se hicieron las denuncias correspondientes y las actuaciones del caso: “Ante una agresión física de esa naturaleza concurrimos a la policía más cercana, se hacen las denuncias correspondientes, la denuncia vía web y queda todo en manos de la Fiscalía”.

En diálogo con El Once TV, dijo que continuarán trabajando para darle la posibilidad a todos que cuenten con el acceso a la venta dentro del marco de un ordenamiento y no de una anarquía.