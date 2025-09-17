AMT extiende plazos para taxis y remises con modelos vencidos

La Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta (AMT) informó que se dispusieron nuevos plazos de prórroga para la regularización de vehículos de transporte público de pasajeros que ya superaron el año de modelo permitido.

En el caso de los modelos 2011, se otorgó tiempo hasta el 30 de septiembre de 2025 para que los titulares regularicen la situación. Vencido ese plazo, si no se cumplen los requisitos, se procederá a la baja definitiva de la unidad.

Respecto a los vehículos modelos 2012 y 2013, la AMT estableció un plazo más amplio: hasta el 31 de diciembre de 2025, según lo dispuesto por el Acta de Directorio N° 35/25.

Desde el organismo aclararon que estas medidas buscan dar tiempo a los permisionarios para adecuarse, pero que la exigencia de renovar las unidades será firme, con el fin de garantizar un servicio seguro y actualizado.