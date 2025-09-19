El Cabra Corral te necesita: Voluntarios se unirán para limpiar y cuidar el dique

El próximo viernes 26 de septiembre, de 8:00 a 13:00 hs, se realizará una jornada de limpieza en el Dique Cabra Corral, organizada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta junto a la Municipalidad de Coronel Moldes. La actividad, bajo el lema “El Dique te necesita”, se desarrollará en la zona de “El Préstamo” y se enmarca en la Semana de la Conciencia Ambiental, anticipando el Día Nacional de la Conciencia Ambiental que se conmemora el 27 de septiembre.

El objetivo es recuperar espacios naturales mediante la recolección de residuos, promover la educación ambiental y fortalecer la participación ciudadana. El cronograma contempla acreditaciones y entrega de kits de seguridad, seguido de una charla educativa, para luego dividir a los voluntarios en grupos destinados a la limpieza de distintos sectores.

Las zonas de intervención serán la franja costera de “El Préstamo”, Bahía Mateo Viejo y Bahía Bodem. Se espera la participación de instituciones como la Policía Lacustre, hospitales municipales, fundaciones ambientales, escuelas y empresas locales. La logística prevé puntos de hidratación, servicio médico y registro audiovisual con drones.

Los residuos recolectados serán clasificados y trasladados a puntos de acopio, mientras que los materiales reciclables se entregarán a entidades especializadas. La jornada culminará con la plantación simbólica de árboles y un agradecimiento a los participantes.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 24 de septiembre mediante un formulario online.