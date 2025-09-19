¡Ya llega la primavera! Cuánto cuestan las flores en la tradicional esquina de la Urquiza

Con la llegada de la primavera, la esquina de Pellegrini y Urquiza vuelve a convertirse en uno de los puntos más concurridos por salteños y turistas. Allí funciona la tradicional Feria de las Flores, donde los puestos ya exhiben sus productos para celebrar la nueva estación.

Entre las opciones más buscadas se encuentran los girasoles a $5.000, los ramos de rosas con lirio a $15.000, lirio y clavel a $6.000, rosas artificiales a $5.000 y ramas de tela desde $8.000.

Este 21 de septiembre se estila regalar flores amarillas, por eso consultamos sus precios:

Ramos de flores naturales amarillas: $15.000

Ramo de rosas eternas con peluche en diferentes tamaños: $30.000, $20.000 y $15.000

Rosa eterna individual: $3.000

La variedad y los precios permiten que haya alternativas para todos los bolsillos, en un clásico salteño que cada septiembre gana protagonismo.