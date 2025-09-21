Tránsito despliega hoy un operativo especial por el Triatlón de Primavera en Salta

La ciudad de Salta amaneció este domingo 21 de septiembre con un operativo especial de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial debido al Triatlón de Primavera, competencia que tiene como epicentro el natatorio Perón y que comenzó a las 8 de la mañana.

Para garantizar el orden y la seguridad, se dispusieron cortes totales en Caseros y Olavarría, y en Ayacucho y Urquiza, además de restricciones a media calzada en Coronel Moldes y Caseros, y en Alvarado y Coronel Moldes. También se estableció un despeje vehicular en Ayacucho, desde Pasaje Ibarguren hasta Alvarado.

Las autoridades solicitan a la comunidad utilizar vías alternativas y atender las indicaciones del personal uniformado, que permanece en cada esquina del perímetro de la competencia.

El operativo se extenderá durante toda la jornada en paralelo al desarrollo del evento deportivo, que reúne a atletas locales y visitantes en una de las pruebas tradicionales de la agenda primaveral salteña.