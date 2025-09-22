Golpes, heridas y cortes de pelo, el tremendo caso de bullying en Orán

El bullying continúa visibilizándose en la provincia mostrando una problemática que afecta a niños que se ven vulnerables frente al acoso de compañeros, en esta oportunidad es Orán el lugar donde padres alzaron la voz.

Un padre al no obtener respuestas y acciones por parte de la institución educativo, denunció públicamente que su hijo de 9 años sufre reiteradamente episodios de bullying.

Según comentó a Orán Conectado, el menor que asiste a nivel primario, sufre golpes, zancadillas y tirones de cabello, y que, si bien le advirtieron a la directora, vicedirectora y maestra de grado, no llevaron adelante sanciones ni las intervenciones correspondientes.

A su vez, llegó a su conocimiento por parte de otros padres que unas alumnas sufren cortes de pelo y heridas provocadas con lapiceras.

Estas agresiones serían ejercidas por dos compañeros “privilegiados” que gozarían de impunidad en el establecimiento.

“En una reunión, la directora incluso quiso llamar a la policía para sacarme porque me alteré al no recibir ninguna solución” comentó el hombre.

Decidió enviar a su hijo a clases de karate “para que aprenda a defenderse”.

También habría trascendido que la madre de uno de los agresores habría tenido conflictos parecidos con otras familias.