Golpes, heridas y cortes de pelo, el tremendo caso de bullying en Orán

Interior22/09/2025
bullying

El bullying continúa visibilizándose en la provincia mostrando una problemática que afecta a niños que se ven vulnerables frente al acoso de compañeros, en esta oportunidad es Orán el lugar donde padres alzaron la voz. 

Un padre al no obtener respuestas y acciones por parte de la institución educativo, denunció públicamente que su hijo de 9 años sufre reiteradamente episodios de bullying.

AdolescenteAlarma en Orán: Adolescente se autolesionó por bullying en una escuela de Comercio

Según comentó a Orán Conectado, el menor que asiste a nivel primario, sufre golpes, zancadillas y tirones de cabello, y que, si bien le advirtieron a la directora, vicedirectora y maestra de grado, no llevaron adelante sanciones ni las intervenciones correspondientes. 

A su vez, llegó a su conocimiento por parte de otros padres que unas alumnas sufren cortes de pelo y heridas provocadas con lapiceras.

Viviana VacherandBullying en colegio de Santa Ana: “Dejar que las cosas pasen y no hacer nada no está bien”

Estas agresiones serían ejercidas por dos compañeros “privilegiados” que gozarían de impunidad en el establecimiento. 

“En una reunión, la directora incluso quiso llamar a la policía para sacarme porque me alteré al no recibir ninguna solución” comentó el hombre.

Decidió enviar a su hijo a clases de karate “para que aprenda a defenderse”. 

También habría trascendido que la madre de uno de los agresores habría tenido conflictos parecidos con otras familias

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día