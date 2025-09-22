Salud mental: "Es fundamental que los padres acompañen y sostengan a sus hijos"

La situación del suicidio adolescente en Argentina y en Salta genera preocupación entre especialistas y autoridades provinciales. Un reciente informe del Observatorio de la Universidad Austral señaló que, por primera vez, el suicidio se convirtió en la principal causa de muerte entre mujeres de 10 a 19 años en el país.

"En Salta la tasa sigue siendo alta, debemos empeñarnos en trabajar para reducirla"

Martín Teruel, secretario de Salud Mental de la provincia, explicó a InformateSalta que “en Salta la tasa se mantiene más o menos similar en los últimos años, pero sigue siendo alta, por lo que debemos empeñarnos en trabajar para reducirla”. Según su análisis, la problemática no se limita a un género o edad específicos, sino que abarca distintas franjas etarias tanto en hombres como en mujeres. “Siempre se ha considerado a la población infantojuvenil como de especial vulnerabilidad”, agregó Teruel.

Sobre las políticas provinciales, Teruel señaló que se trabaja de manera coordinada con el Ministerio de Educación, ya que los contextos escolares permiten detectar situaciones que requieren intervención profesional. Además, se realizan estrategias preventivas con otras áreas del Ejecutivo, como Niñez y Familia.

"Es fundamental que los padres acompañen y sostengan a sus hijos"

Respecto al impacto de las redes sociales, Teruel advirtió que son espacios donde los adolescentes establecen contacto con otros, pero que a la vez pueden incrementar la vulnerabilidad emocional. “En muchos casos se presentan ofensas, agresividad, ciberbullying o grooming. Es fundamental que los padres acompañen y sostengan a sus hijos, poniendo en palabras las vivencias que circulan en estos espacios”, señaló.

El secretario resaltó que la prevención requiere atención constante, contención familiar y trabajo interinstitucional para disminuir riesgos y brindar apoyo a los adolescentes en situaciones de vulnerabilidad.