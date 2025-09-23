Racing vs Vélez: Horarios, televisación, previa y formaciones

Racing Club recibirá hoy al Club Atlético Vélez Sarsfield por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. El encuentro se disputará en el mítico estadio Presidente Perón a las 19:00. El Cilindro de Avellaneda, en esta ocasión, no contará con público visitante y tendrá una terna arbitral completamente compuesta por uruguayos.

El duelo entre la Academia y el Fortín podrá verse por la señal de Fox Sports y Disney Plus. Teniendo en cuenta que el partido de ida lo ganó Racing 1-0 en cancha de Vélez, ambos equipos llegan con presión: Vélez deberá buscar, como mínimo, un empate para forzar los penales, mientras que Racing, de base, deberá defender los tres palos a capa y espada.

Formación de la Academia:

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Bruno Zuculini o Matías Zaracho; Santiago Solari o Duván Vergara, Adrián Martínez.

DT: Gustavo Costas.

Formación del Fortín:

Tomás Marchiori; Jano Gordon o Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Aarón Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván o Manuel Lanzini, Maher Carrizo, Imanol Machuca; Michael Santos o Braian Romero.

DT: Guillermo Barros Schelotto.

La terna arbitral de Racing vs Vélez:

Árbitro principal: Esteban Ostojich (Uruguay)

Asistente 1: Martín Soppi (Uruguay)

Asistente 2: Héctor Bergalo (Uruguay)

Cuarto árbitro: Hernán Heras (Uruguay)

VAR: Andrés Cunha (Uruguay)

VAR: Santiago Fernández (Uruguay)