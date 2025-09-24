Salta no escapa a la morosidad y endeudamiento en préstamos, ¿qué entender de esto?

En medio de la “tensión económica” de estos días, sobresalió el dato respecto a la morosidad de los hogares argentinos en préstamos y tarjetas de crédito donde, según el BCRA, en julio la irregularidad en los créditos familiares trepó al 5,7%, la cifra más alta desde que la autoridad monetaria comenzó a medirla en enero de 2010.

En junio, el porcentaje había sido del 5,1%, siendo el noveno mes consecutivo de aumento y refleja el deterioro de la capacidad de pago en plena crisis de consumo.

Así, los créditos personales encabezan el ranking de incumplimiento: pasaron del 6,5% al 7,3% en un mes. En tanto, las tarjetas de crédito escalaron del 4,9% al 5,3%. El BCRA atribuye parte de este incremento a la volatilidad de las tasas de interés, que encareció los préstamos y frenó la demanda en el sector privado.

¿Qué se debe conocer o entender de toda esta situación? Al respecto el economista Álvaro Pérez estuvo dialogando con CNN Salta -94.7 MHZ donde indicó cuáles son las aristas que llevan a este endeudamiento como morosidad, y cuáles son los pormenores para una mayor estabilidad en la cuestión.

Primeramente el economista dijo que esta realidad con los créditos “se la ve en la calle, es un efecto Puerta 12, donde todo se abarrota y todos quieren salir al mismo tiempo” de esa situación, en este caso, de las complicaciones económicas.

“Al subir los encajes, cuando el BCRA en julio deja de regularizar saldos diarios, la cuestión monetaria da tumbos y sube encajes a bancos, es decir, plata que no puede prestar “, detalló agregando que como el BCRA “no puede prestar a las empresas, y cobra al tomador el doble de las tasas, es por eso que las tasas se encarecieron para quienes toman crédito, además que el Gobierno las subió para que el dólar sea seductor”.

Esto lleva a que el sistema financiero esté sufriendo cambios, lo cual “combinado con la suba de las tasas de interés, con un riesgo político de año eleccionario, ha generado un efecto donde los bancos no están prestando y quieren que se cancelen cuentas, pero como no hay plata, uno se atrasa y se produce una cadena de demora de pago”, explicó.

Algo que Pérez resaltó es que Argentina “viene con muchos años de recesión, es difícil hablar a los empresarios, pero si es necesario tener un tablero económico, financiero, comercial, información real”. Y si bien hay oportunidades de inversión con un alto riesgo, entonces “hay que buscar las mejores líneas, que puedan promover mejores líneas de financiamiento; esperemos que baje el riesgo país y que el crédito pueda ser expansivo, es el modo en que la economía se expande”.

"El mensaje del Tesoro Americano de apoyar a la Argentina hizo bajar esas tasas y un país, sin riesgo-país, es un país con financiamiento".