A los salteños les alcanza cada vez menos su sueldo, no llegan a fin de mes

A partir de una encuesta de InformateSalta en el microcentro de la Ciudad de Salta, los salteños comentaron su situación respecto a sus sueldos y hasta que día les alcanza en el mes.

"No llegó a fin de mes", comentó un joven que agregó: "Depende los gastos, pero al 25 ya estoy corto", por último sostuvo que intenta no pedir préstamos para no seguir endeudandose.

"Te diría que el 15 ya estoy muerto", dijo un señor a lo que coincidió otra persona: "Me dura entre 10 y 15 días, después tengo que hacer maravillas". Ambos coincidieron en que buscan no pedir préstamos a menos de que sean necesarios para evitar los interéses.