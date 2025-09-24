Franco Colapinto recordó sus inicios en Europa: “Estaba solo, sin amigos y sin manager”

El piloto argentino Franco Colapinto, hoy integrante de la escudería Alpine en la Fórmula 1, abrió su corazón y repasó el difícil camino que transitó en su adolescencia para llegar a la máxima categoría del automovilismo.

“Cuando me mudé a Europa tenía 13 o 14 años y fue complicado"

En diálogo con BeyondTheGrid, el podcast oficial de la Fórmula 1, relató: “Cuando me mudé a Europa tenía 13 o 14 años y fue complicado. Cuando todo va bien es fácil estar feliz, pero cuando no va bien y estás solo… No tenía ningún amigo. Yo estaba en una fábrica, no había nada. No tenía manager, solo estaba con los mecánicos todos los días”.

Colapinto recordó también una situación que lo marcó durante una competencia en Inglaterra: “Había que cruzar el canal y me pidieron el pasaporte. Mostré los papeles que habían firmado mis padres y la mujer que lo recibió me dijo: ‘No podés estar acá, tenés que estar en el colegio’. Yo le respondí que estaba ahí para hacer lo que amo, porque para mí la mejor escuela es vivir la vida que nunca imaginaste o que nadie más está viviendo”.

"¿Quién dejaría que su hijo tan pequeño se vaya a la otra parte del mundo donde no sabe el idioma?"

El joven piloto destacó además el rol de su familia en aquella decisión: “Todos pensaron que estaba loco, que mi familia estaba loca por dejarme hacerlo. ¿Quién dejaría que su hijo tan pequeño se vaya a la otra parte del mundo donde no sabe el idioma? Fue una decisión muy difícil para ellos”.

Colapinto atraviesa su segunda temporada en la Fórmula 1. Tras debutar en 2024 con Williams, este año corre en Alpine, aunque aún no logró sumar puntos en los once Grandes Premios disputados.