Buscan reactivar el Parque Industrial de Mosconi

Diputados aprobaron un proyecto de declaración donde se solicita la implementación de un plan estratégico para revitalizar el Parque Industrial General Enrique Mosconi.

Con el proyecto de declaración se busca atraer inversiones y mejorar la infraestructura del predio, ya que tras 15 años de su creación no se encuentran en buen estado, por lo que la iniciativa impulsada por el diputado Edgard Domínguez busca ponerlo en valor.

“Ni siquiera hoy cuenta con un cartel que lo identifica” comentó el diputado a Nuevo Diario, haciendo hincapié que se busca aprovechar la oportunidad con el corredor bioceánico norte-eje Capricornio, para que el Ejecutivo en conjunto con el ente de gestión de parques industriales desarrolle este plan y realice las inversiones necesarias.

Actualmente cuenta con deficiencias de infraestructura como falta de iluminación, cercado perimetral y mantenimiento, no cuenta con una subdivisión catastral impidiendo otorgar seguridad jurídica a potenciales inversores.

Si bien no desconoce las restricciones presupuestarias, el diputado remarcó la importancia que Mosconi logre ser un centro de industrialización tanto para el procesamiento de la materia prima o para empresas de servicios.

El impacto de este parque también repercutiría en la economía regional, generando un crecimiento económico, desarrollo y puestos de trabajo.