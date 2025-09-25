Controlan un incendio de pastizales tras horas de intenso trabajo en Tartagal

Un importante incendio de pastizales de gran magnitud fue sofocado en la ciudad de Tartagal tras un intenso trabajo que demandó varias horas y la colaboración de distintas fuerzas, para mitigar la ferocidad de las llamas, evitando que las mismas causen problemas de mayor gravedad.

El alerta sobre el incendio ingresó al Sistema de Emergencias 911 a través de un reporte ciudadano, lo que permitió el rápido despliegue de un operativo de seguridad. Se necesitó del trabajo conjunto de personal de Bomberos de la Policía, Voluntarios, personal municipal y efectivos militares para lograr controlar la situación.

Los focos ígneos, que afectaron un gran predio donde funciona un aserradero, fueron totalmente extinguidos. tras sofocar las llamas, con el personal abocado a la tarea que se concentró en realizar trabajos de enfriamiento en los sectores afectados para evitar que el fuego se reavivara.

El fuego se focalizó en un predio de 20 hectáreas ubicado frente al campo del Ejército Argentino, en la calle Juana Azurduy y Aráoz de la ciudad norteña. Gracias a la rápida y coordinada intervención de las fuerzas, se logró evitar que las llamas causaran daños en las oficinas y viviendas ubicadas dentro del predio castrense.