Día Mundial contra la Rabia: Conocé dónde estarán los puestos móviles de vacunación gratis

Municipal27/09/2025
Vacunacion antirrabica

En el marco del Día Mundial contra la Rabia, la Municipalidad de Salta llevará adelante una campaña especial de vacunación antirrábica gratuita este lunes 29 de septiembre, de 9:30 a 12:30, en distintos barrios de la ciudad.

El objetivo es proteger a perros y gatos, evitar la propagación de la enfermedad y reforzar la conciencia ciudadana y la tenencia responsable.

La actividad estará a cargo de la Dirección General de Vacunación y Coordinación de Evento Animal de la Subsecretaría de Bienestar Animal y Zoonosis.

Zonas y puntos de vacunación

Zona Norte

  • Bº Castañares: Plaza Batalla de Castañares (Av. Pedro Rafael Anduaga, entre Jaime Durand y Dr. H. Cañepa)
  • Bº Miguel Ortiz: Plaza (Juramento esq. Francisco de Aguirre)

Zona Sur

  • Bº Bancario: Parque Sur (Av. Ex Combatientes de Malvinas)
Zona Oeste Alta

  • Bº Islas Malvinas: Plaza (Av. San Martín N° 2800)
  • Bº San Silvestre: Plaza (Av. San Martín esq. Islas Gran Malvinas)
  • Bº Palermo I: SUM – Móvil de Castración (Hipódromo de la Plata esq. Manantial)

Zona Oeste Baja

  • Bº San José: Plaza 1° de Mayo (Diag. 9 de Julio esq. Mariano Moreno)

Zona Este

  • Bº Autódromo: Centro Vecinal (O. Caballen N°550 esq. Av. El Autódromo y R. Rizatti)
  • Bº Las Colinas: Centro Vecinal / Plaza

Zona Sudeste

  • Bº Solidaridad: C.I.C. (Mzna. 441 B – Lote único Etapa 3)
  • Bº Gauchito Gil: C.I.C. (Av. Discípulo esq. Fortín Las Juntas)

Zona Centro

  • Hospital Animal: Lavalle N° 542
  • Bº Campo Caseros: Plaza (Alvarado esq. Ayacucho)
  • Bº Ceferino: Plaza (Córdoba y Juan Carlos Dávalos)
La campaña busca educar y concientizar sobre la importancia de la inmunización y los riesgos de la rabia, y promover la esterilización y castración para controlar la población animal y reducir la propagación de la enfermedad.

 La rabia es una enfermedad prevenible y la vacunación anual de perros y gatos es clave para proteger también la salud de las personas.

