Día Mundial contra la Rabia: Conocé dónde estarán los puestos móviles de vacunación gratis

En el marco del Día Mundial contra la Rabia, la Municipalidad de Salta llevará adelante una campaña especial de vacunación antirrábica gratuita este lunes 29 de septiembre, de 9:30 a 12:30, en distintos barrios de la ciudad.

El objetivo es proteger a perros y gatos, evitar la propagación de la enfermedad y reforzar la conciencia ciudadana y la tenencia responsable.

La actividad estará a cargo de la Dirección General de Vacunación y Coordinación de Evento Animal de la Subsecretaría de Bienestar Animal y Zoonosis.

Zonas y puntos de vacunación

Zona Norte

Bº Castañares: Plaza Batalla de Castañares (Av. Pedro Rafael Anduaga, entre Jaime Durand y Dr. H. Cañepa)

Plaza (Juramento esq. Francisco de Aguirre)

Zona Sur

Bº Bancario: Parque Sur (Av. Ex Combatientes de Malvinas)



Zona Oeste Alta

Bº Islas Malvinas: Plaza (Av. San Martín N° 2800)

Plaza (Av. San Martín esq. Islas Gran Malvinas)

SUM – Móvil de Castración (Hipódromo de la Plata esq. Manantial)

Zona Oeste Baja

Bº San José: Plaza 1° de Mayo (Diag. 9 de Julio esq. Mariano Moreno)



Zona Este

Bº Autódromo: Centro Vecinal (O. Caballen N°550 esq. Av. El Autódromo y R. Rizatti)

Centro Vecinal / Plaza



Zona Sudeste

Bº Solidaridad: C.I.C. (Mzna. 441 B – Lote único Etapa 3)

C.I.C. (Av. Discípulo esq. Fortín Las Juntas)



Zona Centro

Hospital Animal : Lavalle N° 542

Plaza (Alvarado esq. Ayacucho)

Bº Ceferino: Plaza (Córdoba y Juan Carlos Dávalos)

La campaña busca educar y concientizar sobre la importancia de la inmunización y los riesgos de la rabia, y promover la esterilización y castración para controlar la población animal y reducir la propagación de la enfermedad.

La rabia es una enfermedad prevenible y la vacunación anual de perros y gatos es clave para proteger también la salud de las personas.