Día Mundial contra la Rabia: Conocé dónde estarán los puestos móviles de vacunación gratis

Día Mundial contra la Rabia: Conocé dónde estarán los puestos móviles de vacunación gratisMunicipal27/09/2025
En el marco del Día Mundial contra la Rabia, la Municipalidad de Salta llevará adelante una campaña especial de vacunación antirrábica gratuita este lunes 29 de septiembre, de 9:30 a 12:30, en distintos barrios de la ciudad.
El objetivo es proteger a perros y gatos, evitar la propagación de la enfermedad y reforzar la conciencia ciudadana y la tenencia responsable.
La actividad estará a cargo de la Dirección General de Vacunación y Coordinación de Evento Animal de la Subsecretaría de Bienestar Animal y Zoonosis.
Zonas y puntos de vacunación
Zona Norte
- Bº Castañares: Plaza Batalla de Castañares (Av. Pedro Rafael Anduaga, entre Jaime Durand y Dr. H. Cañepa)
- Bº Miguel Ortiz: Plaza (Juramento esq. Francisco de Aguirre)
Zona Sur
- Bº Bancario: Parque Sur (Av. Ex Combatientes de Malvinas)
Zona Oeste Alta
- Bº Islas Malvinas: Plaza (Av. San Martín N° 2800)
- Bº San Silvestre: Plaza (Av. San Martín esq. Islas Gran Malvinas)
- Bº Palermo I: SUM – Móvil de Castración (Hipódromo de la Plata esq. Manantial)
Zona Oeste Baja
- Bº San José: Plaza 1° de Mayo (Diag. 9 de Julio esq. Mariano Moreno)
Zona Este
- Bº Autódromo: Centro Vecinal (O. Caballen N°550 esq. Av. El Autódromo y R. Rizatti)
- Bº Las Colinas: Centro Vecinal / Plaza
Zona Sudeste
- Bº Solidaridad: C.I.C. (Mzna. 441 B – Lote único Etapa 3)
- Bº Gauchito Gil: C.I.C. (Av. Discípulo esq. Fortín Las Juntas)
Zona Centro
- Hospital Animal: Lavalle N° 542
- Bº Campo Caseros: Plaza (Alvarado esq. Ayacucho)
- Bº Ceferino: Plaza (Córdoba y Juan Carlos Dávalos)
La campaña busca educar y concientizar sobre la importancia de la inmunización y los riesgos de la rabia, y promover la esterilización y castración para controlar la población animal y reducir la propagación de la enfermedad.
La rabia es una enfermedad prevenible y la vacunación anual de perros y gatos es clave para proteger también la salud de las personas.