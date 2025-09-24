Ruta Salta-Panamá: “Es recuperar una puerta al mundo”

A poco de celebrarse el día internacional del turismo el 27 de septiembre, desde la Provincia y privados celebran el avance en la conexión aérea Salta-Panamá de la mano de Copa Airlines, que ayudará a la economía regional y a el desarrollo del sector.

Nadia Loza, secretaria de Turismo de Salta, en diálogo con Sin Vueltas se mostró contenta por esta nueva ruta área estratégica, ya que el Hub de Panamá permitirá acercar a Salta a las más de 80 ciudades del mundo que tienen conexión con el destino caribeño.

Recuperar esta conexión no solo se trata de volver a contar con 3 vuelos semanales, sino que permitirá a Salta abrir nuevamente la puerta al mundo, con oportunidades de crecimiento no solo para el turismo sino también en términos comerciales, algo que es realidad gracias al trabajo en conjunto con el sector privado.

“Además de recuperar esta conexión, es recuperar una puerta al mundo”.

Esta nueva red permite trabajar con mercados que antes se analizaban como potenciales, pero que con el Hub de Panamá la posibilidad es concreta: “Queremos captar el mercado norteamericano, especialmente de algunas ciudades de Estados Unidos, son 15 ciudades que conecta Panamá”.

“El turismo es un motor de desarrollo para Salta, es una actividad noble que genera un derrame directo e indirecto a toda la cadena de valor turística, a todos los salteños”.

Ahora se espera la llegada de turismo internacional, ya que, desde agosto, septiembre e incluso octubre, son los meses con mayor arribo de este visitante que se caracteriza por reservas con antelación.

Destacó la resiliencia del sector privado, su esfuerzo por mantener su estructura y seguir generando empleo: “Saben que en el Gobierno provincial encuentran un aliado estratégico y hoy sumamos a Copa Airlines”.

El presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Facundo Assaf, remarcó el impacto positivo de la conexión de Copa Airlines en el turismo tanto emisivo como receptivo.

En cuanto a lo emisivo, Panamá conecta con una gran cantidad de destinos y en cuanto al receptivo, el sector cuenta con el desafío de profundizar en nuevos mercados creando oportunidades, ya que los tres vuelos semanales con cupo completo traerían 500 personas.

“Estamos trabajando codo a codo con el Ministerio de Turismo para hacer Fan Tours”.

“Nosotros iremos también a conquistar y a mostrarle un poco de Salta a toda Centroamérica que nos conecta con mercados muy importantes como Estados Unidos" dijo Assaf, quien ve con buena expectativa la Feria Internacional del Turismo pronta a realizarse el fin de semana para seguir promocionando a la provincia.