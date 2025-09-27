El Albo convocó a más de 5.200 hinchas en el Michel Torino con fuerte presencia policial

La Policía de Salta desplegó un operativo de seguridad en tres etapas (previa, central y posterior) en el partido que disputaron Gimnasia y Tiro de Salta y Atlético Atlanta por el “Torneo Primera Nacional”, en el estadio Michel Torino, con entrada desde las 22 horas. El dispositivo contó con unos 300 efectivos distribuidos en distintas áreas operativas e investigativas.

Durante el control en los accesos, realizado mediante el Sistema Informático de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, se registró el ingreso de 5.212 simpatizantes. En el marco del operativo, fueron demoradas seis personas: una por infracción a la Ley de Estupefacientes y cinco por contravenciones provinciales.

En cuanto al partido, fue un encuentro intenso y con emoción hasta el final: el Albo empató 2-2 ante Atlanta. Montoya y Díaz marcaron para el local, mientras que Echeverría y Fedele anotaron para la visita.

El operativo funcionó con normalidad y sin incidentes mayores reportados, lo cual permitió que se concentrara la atención en el terreno deportivo.