Lucha libre en pleno centro salteño: Incidentes en la peatonal encendieron el debate en redes

Un nuevo enfrentamiento callejero se registró en la peatonal céntrica de Salta, donde dos jóvenes protagonizaron golpes y corridas ante la mirada de transeúntes y comerciantes, poniendo en riesgo a todas las personas que circulaban por el lugar.

El episodio quedó registrado en videos que rápidamente circularon en redes sociales. Si bien aún se desconocen los motivos de la gresca, muchos usuarios señalaron que se trataría de vendedores ambulantes, aunque esta versión no fue confirmada por las autoridades. Un transeúnte logró separarlos; de lo contrario, los ataques no habrían cesado.

En los comentarios, algunos justificaron el enojo de los vecinos y comerciantes ante este tipo de hechos. “Por cosas como estas ya los corren de todos lados a los vendedores”, escribió un usuario, en alusión a la problemática de la venta informal en el centro salteño.

La situación reavivó el debate sobre la convivencia en el espacio público, las recurrentes peleas callejeras y la necesidad de reforzar la presencia policial en la zona más transitada de la ciudad.