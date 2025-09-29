Orestone amplió su proyecto de oro en Salta

La minera canadiense Orestone Mining Corp. incorporó nuevas hectáreas contiguas al área original, donde planea avanzar con un programa de mapeo, muestreo y perforaciones en busca de un depósito de oro óxido explotable a cielo abierto.

Orestone Mining Corp. anunció la expansión de su proyecto Francisca, ubicado en la provincia de Salta, que ahora alcanza las nueve hectáreas cuadradas. La compañía sumó unas dos hectáreas contiguas a la propiedad que había sido adquirida bajo un acuerdo de opción firmado en febrero de este año.

Según el convenio, Orestone puede obtener hasta el 85% de participación en el proyecto mediante pagos en efectivo y gastos de exploración por un total de 4,2 millones de dólares en un plazo de siete años. La empresa incluyó las nuevas tierras a cambio de 10.300 dólares ya abonados a los vendedores argentinos.

“Con la expansión ya concretada, planeamos iniciar un programa de mapeo detallado y re-muestreo de trincheras, seguido de perforaciones. Nuestro objetivo es definir un depósito de oro óxido explotable a cielo abierto”, afirmó el director ejecutivo de la compañía, David Hottman.

Con el mapeo geológico hasta el momento, se delineó una faja mineralizada de stockwork de oro óxido con dirección noroeste, allí se reconocieron dos zonas principales rodeadas por un halo de alteración en sedimentos hornfelsizados de entre 500 y 1.000 metros de ancho, con un fuerte contraste de cargabilidad en estudios IP que indicarían la presencia de un cuerpo intrusivo más grande en profundidad.

Las nuevas hectáreas incorporadas se ubican al norte y al este del bloque original, lo que permite cubrir la posible extensión oriental del sistema mineralizante. En esa zona, ubicada a unos 900 metros al este de las zonas Norte-Sur, se identificaron antiguos trabajos mineros superficiales y un área de mineralización de 400 por 200 metros en sedimentos parcialmente hornfelsizados. Allí el oro se presenta en vetas y vetillas de cuarzo con alteración arcílico-clorítica y cuarzo-sericítica, de entre 3 y 5 metros en los márgenes de vetas que varían desde centímetros hasta dos metros de espesor.

Este tipo de mineralización, explicaron desde la empresa, es consistente con un modelo de mineralización distal vinculada a un cuerpo intrusivo profundo situado debajo de las zonas principales.

Muestreo previo confirma el potencial

En la Zona Sur, que aflora en una franja de entre 50 y 100 metros de ancho a lo largo de 500 metros, se llevó a cabo a comienzos de año un programa de confirmación de 20 muestras de roca, cuyos resultados se difundieron en marzo. Los valores oscilaron entre 0,03 y 33 g/t de oro y entre 2 y 160 g/t de plata, con promedios de 5,78 g/t de oro y 29,2 g/t de plata (cortados a 10 g/t Au y 60 g/t Ag).

Once de las muestras superaron los 6 g/t de oro y ocho arrojaron entre 0,36 y 4,5 g/t. Los análisis fueron realizados en el laboratorio de Alex Stewart International Argentina, en Palpalá, Jujuy, bajo estándares internacionales de QA/QC.

Próximos pasos de exploración

Orestone definió un programa en dos fases centrado en la Zona Sur. La primera etapa contempla un muestreo detallado de unas 580 muestras en las 11 trincheras existentes, que cruzan la zona a lo largo de 500 metros de extensión. La segunda fase consistirá en un programa de perforación de 1.200 metros con ocho pozos de circulación inversa de hasta 150 metros de profundidad, distribuidos cada 40 a 80 metros para cortar la mineralización previamente identificada.

El geólogo Gary Nordin, director de la compañía y persona calificada según la norma NI 43-101, revisó y aprobó la información técnica difundida.

Adiós a Las Burras Incahuasi

En paralelo, la empresa informó que desistió de avanzar en el proyecto de pórfido de cobre Las Burras-Incahuasi, también en Salta, donde no realizó trabajos de exploración.

Sobre Orestone Mining Corp.

Con sede en Canadá, Orestone Mining Corp. cuenta con un equipo directivo con amplia experiencia internacional en exploración y desarrollo de proyectos mineros. Su portafolio incluye proyectos de oro, plata y cobre en Canadá y Argentina. En paralelo a Francisca, la compañía es propietaria al 100% del proyecto Captain, en Columbia Británica, un sistema de pórfido oro-cobre de gran escala, con permisos listos para iniciar perforaciones.