Segunda semana del juicio por Jimena Salas, se conocieron detalles de la foto del perro

Este lunes 29 se reanudó la seunda semana de la Audiencia Debate en contra de Carlos Damián y Adrián Guillermo Saavedra, imputados por por homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa por el concurso premeditado de dos o más personas, femicidio en perjuicio de Jimena Salas.

Durante este lunes está previsto que continúe la ronda de testimoniales, con la declaración de personal policial que participó en la investigación, ante el Tribunal conformado por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano

Cabe recordar que el pasado viernes, declararon dos criminalistas que se desempeñan en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, quienes, durante su exposición, exhibieron material multimedia.

Uno de ellos realizó el abordaje de la escena en la vivienda de barrio San Nicolás en enero de 2017, documentando las locaciones que tenía la propiedad y los indicios recogidos, y el otro criminalista, se refirió a un abordaje integral que realizó en forma posterior.

Ambos peritos fueron coincidentes en describir que la escena evidenciaba un alto grado de brutalidad.

A su turno, otro perito del CIF, quien revista en el Departamento de Criminalística, expuso sobre los informes que realizó respecto del análisis comparativo de imágenes de un perro, provenientes del teléfono celular de la víctima, de una cuenta de Google de uno de los investigados, otras provenientes de una testigo, y de lo aportado por la defensa técnica.

Tras exhibir las imágenes al Tribunal, el testigo indicó que, del estudio realizado se puede concluir que existe un alto grado de probabilidad de que, en los tres grupos de imágenes, se trata del mismo can.

La conclusión del perito fue que el rango de comparación entre las fotos y los videos -donde aparece un can jugando y corriendo- también era de “mayor grado de correspondencia”. Explicó que el método utilizado para este tipo de análisis incluye tres opciones: mayor, menor o ninguna probabilidad de correspondencia.

El médico forense del CIF que realizó la autopsia de Jimena Salas, también con el apoyo de un soporte multimedia exhibido sin público, se refirió a las más de 50 lesiones que presentaba el cuerpo de la víctima, las cuales habrían sido causadas por dos armas blancas distintas. Señaló que algunas de las heridas fueron causadas como resultado del feroz ataque al que fue sometida, mientras que otras eran de carácter defensivo, lo que evidenciaba que intentó repeler la agresión.

El profesional concluyó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico causado por heridas producidas por dos armas blancas distintas (una monocortante y otra bicortante).

El juicio se desarrolla con tribunal colegiado integrado por los jueces José Luis Riera (presidente), Mónica Faber y Maximiliano Troyano (vocales). Por el Ministerio Público interviene una unidad fiscal conformada por Mónica Poma, Gabriel González y Leandro Flores. La defensa de los dos imputados está a cargo de Marcelo Arancibia y la querella estará representada por Pedro Arancibia.



