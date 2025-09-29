Infidelidad, golpes y denuncias, los hechos que involucran a la intendente de Mosconi

La semana pasada una mujer de Mosconi denunciaba públicamente y ante la justicia, haber sido víctima de un ataque por parte de la intendenta Ana Guerrero, afirmando que la jefa comunal realizaba injurias en su contra tratándola de “alcahueta” de su marido.

La presunta víctima, señaló que la intendenta la atacó a punto tal de provocarle lesiones y un esguince de tobillo.

En diálogo con el periodista Daniel Murillo, Ana Guerrero dio su versión de los hechos, tildando de totalmente falsa la declaración de la mujer.

“Voy a hacer el reclamo y ella es la que comienza con un ataque de histeria, se me vino encima yo la atajé. Soy una persona que mido 1.74m, practico boxeo, musculación, la chica debe medir 1.50m, era desproporcionada la fuerza que trataba de hacer sobre mi, ella pechaba, yo atajaba y en un momento dado se cayó, yo no voy a mentir que me alteré, que dije muchas cosas.

“Se cayó, pero por la misma fuerza que ejercía intentando golpearme a mí (…) de que yo estaba enojada más vale soy un ser humano, pero no la ataqué a ella”.

Otra de las mentiras de la mujer, señala la intendenta, fue la cantidad de testigos que dijo haber, ya que según la denunciante fueron aproximadamente 10 personas las que presenciaron el hecho, mientras que Guerrero sostiene que fueron solo dos, una mujer detrás de una ventanilla y un muchacho.

“Yo le reclamé verbalmente, quizás no en los mejores términos, ahí es donde ella comienza a atacarme”.

A su vez, aclaró la jefa comunal que tiene lesiones por la situación, con hematomas y arañazos que fueron certificadas por un médico y presentadas a la justicia.

Las pruebas que revelarían la infidelidad

Además de la certificación médica de las lesiones, Guerrero presentó en la justicia videos obtenidos de su cámara de seguridad, donde se puede ver como ingresa a la vivienda familiar la denunciante y otra mujer más, día en el que la intendenta se encontraba trabajando en la capital salteña.

El hecho se desata a raíz del reclamo de un vecino, quien le dijo que había escuchado ruidos molestos, procediendo a revisar las grabaciones: “Veo ingresando por la cámara a esta señorita y otra más (…) después consulté con un amigo y me renvía un mensaje de mi esposo que decía si te preguntan, ayer estuve en tu casa”.

A esto se suma que llegó a su celular un video intimo en su habitación, tras ser consultada si era entre la mujer y su marido respondió: “y otra señorita más”.

Consultada si volvería a hacer lo mismo, respondió afirmativamente: “iría de nuevo porque no hice nada, solo fui a hacer un reclamo que fue legítimo” finalizó.