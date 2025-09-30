El Merendero "Ricitos de Oro" espera de la solidaridad de todos para asistir a 200 personas

Gregoria, encargada de Merendero-comedor de Villa Floresta contó que trabajan en la construcción de un lugar cerrado e higiénico para la gente que concurre.

"No faltan cosas, nos van a donar maderas para un techo". La intención es que los niños, abuelos y jóvenes puedan tener más inclusión, para que puedan hacer actividades".

La mujer remarcó que: "Floresta es un barrio muy postergado, no tenemos un espacio, un Nido, un CIC o centro vecinal donde la gente tenga un espacio para contención y actividades".

Hoy con la donación de terceros, intentan construir un espacio para contener a su gente pero les está faltando algunos materiales tales como chapas, cemento, hierro, entre otros materiales.

Contó que no están dando comida por estar en obras y la gente se acerca a pedir su plato de comida. "Espera tener rápidamente terminar el techo y el fueguero, para darle a la gente que anda rogando y preguntando cuando vuelve el comedor".

Consultada por quienes suelen ayudar al comedor explicó que: "Nosotros recibimos ayuda de un moviminto de la Catedral, Focolares o Caritas, del gobierno nos dan cada 4 meses y no damos abasto con eso y se suman más familias. No llegamos al 10 o 15 de cada mes y la gente ya no tiene para comer" cerró por Multivisión.

A quienes quieran ayudar a este grupo de vecinos con mercadería, carne, ropa, calzados y materiales de construcción. El alias para donar dinero es, GOYA75 O bien dirigirse al comedor en Floresta Alta, Hemeregildo Diez 2025.