Fue apuñalado en Tartagal y pelea por su vida, piden cadena de oración

El viernes pasado Juan Moreno fue atacado con arma blanca en la vía publica en la localidad de Tartagal. Tras el ataque el joven fue asistido y traladado al hospital, y por su gravedad debía ser derivado a Salta pero las condiciones no son las mejores para ese traslado, ya que podria perder la vida.

Noemí Moreno, hermana del joven lesionado que pelea por su vida, contó que si bien no sabe las causas o el contexto en el que su hermano terminó herido de gravedad, pudo conocer que: "El chico lo lastimó a mi hermano y a causa de eso resultó seriamente herido, por lo cual lo trajeron al hospital y tenía que ser derivado a Salta esa misma mañana pero no sucedió".

La mujer contó que la herida que hoy lo tiene a su hermano entre la vida y la muerte, fue provocada en una vena principal y denunció que: "A él lo tenían que llevar esa mañana a Salta pero los médicos no hicieron eso. Entró a las 7 de la mañana y a las 11.30 recién lo llevaron para arriba. A esta ahora mi hermano iba a estar fuera de peligro".

"Lo veo mal a mi hermano y no lo atendieron bien. Lo ví, el sábado le agarré la mano y recién le atendieron pero el tenía la herida abierta en la mano y sí sabían. Le reclamé a la enfermera y me dijo que él tenía que estar ahí".

Conmovida, la joven mujer recordó las palabras de su hermano cuando ella lo vio días atrás "Me dijo que lo perdone y que no era su intención preocuparme y que no le avise a mi mamá, ella está muy delicada".

Sobre su hermano, reconoció que el joven tiene problemas con el alcohol y las drogas, pero lo describió como una "buena persona".

El último informe que le brindó una doctora en terapia intensiva indica que: "Está muy grave, porque no lo pueden trasladar a Salta, y necesita una cirugía urgente que solo se la pueden hacer en Salta. No lo pueden mover, pude perder la vida" publicó Mosconi TV Color.

Pidió a la comunidad de Tartagal cadena de oración para que Juan salga adelante y pueda ser derivado a Salta para ser intervenido quirúrgicamente.