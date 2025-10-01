¿Te vas a pescar con amigos al Bermejo? Mirá cuándo comienza la veda

Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta y la Municipalidad de Orán informaron sobre la Resolución N° 406 para los pescadores.

En ella se establece las normas para la pesca deportiva en diferentes ríos de la provincia. desde Orán, alertaron para quienes visiten los ríos Pescado y Bermejo.

En el caso del río Pescado y sus afluentes, el pasado 22 de septiembre comenzó la veda la cual se extenderá hasta el próximo 31 de enero del 2026. Por ahora la modalidad habilitada para la pesca, es con devolución obligatoria de todas las especies.



En el caso del Río Bermejo y sus afluentes, el próximo 13 de octubre comenzará la veda la cual se extenderá hasta el 1 de febrero del año 2026.

Desde el municipio, aseguraron que es importante tener en cuenta estas normas para evitar sanciones y contribuir a la conservación de los recursos pesqueros.