Tras un acuerdo, Salta aumentará a 12 los residentes anestesistas en los próximos cuatro años

El ministro de Salud de la Provincia, Federico Mangione, anunció en Sin Vueltas, un acuerdo clave con los anestesistas que permitirá ampliar de tres a doce las residencias en anestesiología en Salta durante los próximos cuatro años.

“Llegamos a un acuerdo. Me reuní con el presidente y otros miembros de la Comisión Directiva en una reunión muy amable y amena. Dieron la razón en muchos temas, aceptaron mis explicaciones técnicas y entendieron que no era un capricho. Lo que conseguimos es que se amplíe la formación: de tres pasamos a doce residencias” señaló el ministro de Salud.

Mangione explicó que el acuerdo surge tras meses de tensiones que derivaron en la suspensión de cirugías programadas en diferentes hospitales de la provincia. “No se puede estar esperando y ser rehenes del anestesiólogo de turno para que haga una cirugía. Muchas operaciones se suspendieron por la ausencia de profesionales o por los altos incrementos que pretendían cobrar. Eso quedó cerrado: no habrá aumentos hasta fin de año, cuando volvamos a renegociar” detalló.

Respecto a la capacidad de formación, indicó que seis residencias podrán desarrollarse en la provincia y que las otras seis requerirán convenios con la Federación Nacional. Sin embargo, advirtió: “El problema es que si la formación se hace afuera no hay garantía de que vuelvan. Por eso vamos a establecer contratos para asegurar que quienes se formen cumplan con devolver su residencia en Salta antes de obtener la certificación”.

Mangione destacó el valor del consenso alcanzado: “Fue un proceso de muchas negociaciones, porque antes había una gran intransigencia. Pero logramos entendernos. La formación de un anestesiólogo lleva cuatro años, y lo que conseguimos es que en ese tiempo tengamos doce especialistas más, sumados a los que ya egresan de a tres por año”.

El funcionario adelantó además que buscará unificar los criterios de pago entre los distintos hospitales. “Queremos que todos los profesionales tengan el mismo control y cobren como corresponde, de manera igualitaria. Ese es otro paso pendiente de negociación”.

Finalmente, el ministro transmitió tranquilidad a la población y a los equipos médicos: “Las cirugías programadas ya se están retomando, especialmente en el Hospital Materno Infantil, que era uno de los más afectados. No habrá aumentos salariales por fuera de lo acordado en paritarias. Agradezco al presidente y a los miembros de la Comisión por escucharme y entender que lo importante es la salud de la gente”.