A 2 meses del incendio en Ampliación 20 de Junio: "Queremos salir adelante, tener un hogar"

Tras el voraz incendio ocurrido en Villa 20 de Junio, que dejó la zona completamente devastada y a muchas familias sin hogar, la situación para los damnificados sigue siendo crítica. Sin poder regresar a sus terrenos, algunas vecinas hablaron con Multivisión Federal sobre el difícil momento que atraviesan.

Una de ellas, visiblemente conmovida y que lleva dos meses viviendo en el Centro Vecinal, expresó: "Estamos viviendo aquí, amontonados. Somos 4 familias aquí, las demás están dispersas en casas de familiares, amigos, y hasta una maestra está alojando a una familia".

Agregó además: "Los chicos piden volver a su casa, pero no tenemos una autorización. La municipalidad nos dio bloques, chapas, materiales para construir, pero estamos esperando para ver si podemos volver. Queremos estar tranquilos, poder tener nuestras intimidades. Queremos salir adelante y tener nuestro hogar por los chicos".

Otra vecina también compartió su preocupación: "Nos dijeron que esperemos 6 meses en adelante. Nos dijeron que no es habitable, pero la mayoría queremos volver a los terrenos porque no tenemos dónde estar. Acá estamos incómodos porque somos varias familias".