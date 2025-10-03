Alarma en Campo Quijano por violencia y falta de controles en escuelas

Interior03/10/2025
Chico del machete quijano

Un alumno de 13 años de la Escuela Técnica de Campo Quijano fue brutalmente golpeado a la salida de clases este jueves por la tarde. El menor fue interceptado por dos jóvenes, arrojado al piso y golpeado hasta sufrir serias lesiones en el rostro y la nariz, por lo que pasó la noche internado en el Hospital Francisco Herrera.

La situación generó preocupación entre docentes, directivos y vecinos, quienes denuncian que la violencia en los alrededores de la escuela se ha vuelto frecuente. Señalan el consumo de drogas cerca de los establecimientos, la presencia de personas que intentan acercarse a los alumnos y la evidente falta de controles que prevengan este tipo de agresiones.

El caso pone en evidencia la vulnerabilidad de los estudiantes ante hechos de violencia, especialmente cuando los agresores son menores de edad y las medidas judiciales no logran garantizar la protección de los chicos, las escuelas deben ser espacios seguros para aprender.

