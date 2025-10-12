Día del Respeto por la Diversidad Cultural: El Gobierno de Salta reafirmó su compromiso con los pueblos originarios

Gobierno12/10/2025
En una fecha que invita a reflexionar sobre la identidad y la historia, la Provincia destacó la importancia de promover el diálogo intercultural y fortalecer las políticas públicas destinadas a las comunidades indígenas.

En el marco del Día del Respeto por la Diversidad Cultural, el Gobierno de Salta reafirmó su compromiso con los pueblos originarios y con la construcción de una provincia más inclusiva, democrática y respetuosa de la diversidad.

A través de la Secretaría de Asuntos Indígenas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, se destacó el trabajo territorial que se desarrolla junto a las comunidades originarias, promoviendo el acceso a derechos, la participación y la consulta previa en la definición de políticas públicas con enfoque intercultural.

Salta es reconocida como la provincia con mayor diversidad étnica del país, donde conviven pueblos con cosmovisiones, lenguas y tradiciones propias que conforman una parte esencial de la memoria colectiva. Desde el Ejecutivo provincial se subraya que la diversidad cultural es una fortaleza que debe valorarse y preservarse.

“El respeto por la diversidad cultural es también respeto por la historia, las raíces y la identidad que nos une como sociedad plural”, señalaron desde la Secretaría de Asuntos Indígenas.

El Gobierno provincial ratificó que continuará acompañando a las comunidades en proyectos de desarrollo social, productivo y educativo, consolidando políticas que reconocen la interculturalidad como eje central del desarrollo humano en la provincia.

