Sesionan los diputados y tienen ocho proyectos para debatir

Este martes en la Cámara de Diputados, se llevará a cabo una nueva sesión con un acta de labor parlamentario que tiene ocho puntos para debatir.

En primer lugar, se analizará un proyecto que viene del Senado en revisión, se trata de la Ley que regular las residencias médicas en salud.

El segundo punto, es un proyecto de ley que propone incorporar el artículo 31 bis a la Ley 6830, “Estatuto del Educador”, referente a que ningún docente podrá solicitar traslado a otra zona sin acreditar que le falta un mínimo de seis años para obtener el beneficio de la jubilación ordinaria.



En relación al turismo, se buscará potenciar el departamento San Martín, con la creación de un “Circuito Turístico Norteño”. También relacionado con el norte, pedirán que se realicen gestiones para la creación de una oficina de la Dirección General de Inmuebles, en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.

Los pedidos para el norte continuarán, con la solicitud de factibilidad de elaborar un anteproyecto para la ejecución de una nueva autovía entre el municipio Pichanal (cruce de la Ruta 50) y la ciudad de Embarcación, incluyendo la construcción de un nuevo puente en el Río Bermejo. Mientras que para Tartagal se solicitarán obras de cordón cuneta y sendas.

El punto número seis, está relacionado con salud y propone crear el Colegio de Profesionales en Psicomotricidad.

Por último, se propone la creación en Salta Capital del Museo Provincial de Minería.