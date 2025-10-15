Ingresaron a robar al centro vecinal de Villa Mitre ¿Qué se llevaron?

Un profesor del centro vecinal de Villa Mitre denunció que cuando llegó al lugar donde da clases encontró la ventana abierta, los barrotes forzados y en el interior advirtió el faltante de su guitarra y otros elementos.

Se llevaron una guitarra tipo electroacústica, con funda y cable plug. Además, otros elementos, como un par de botas de cuero, de mujer; diez sombreros de cuero y una bolsa de cuero que contenía telas.

Según detalló el profesor, las rejas habían sido forzadas y estaban torcidas. La puerta, en tanto, no estaba forzada ni presentaba daños.

Se dio intervención al Grupo Investigativo, ordenó consigna fija en el lugar y dispuso que se realice el relevamiento de cámaras públicas o privadas de la zona, así como la identificación de posibles testigos