Especialistas de cinco países llegan a Salta para la 1ª Jornada de Medicina Hiperbárica

El próximo 21 y 22 de noviembre se realizará en Salta la Jornada Internacional de Medicina Hiperbárica 2025, organizada por Medhinor. El encuentro tendrá lugar en el Hotel Inkai y reunirá a especialistas de Argentina, Estados Unidos, México, Venezuela y Ecuador.

En diálogo con InformateSalta durante una rueda de prensa, el director Dr. Edgardo León de la Fuente, explicó que el objetivo es “dar a conocer el esfuerzo que estamos haciendo como empresa privada para acercar la medicina hiperbárica a la comunidad y difundir lo que será esta jornada internacional”.

"Los pacientes respiran oxígeno al 100% mejora el metabolismo, acelera la recuperación y aumenta el rendimiento celular"

El médico detalló que la cámara hiperbárica “es un ambiente presurizado donde los pacientes respiran oxígeno al 100%, lo que mejora el metabolismo, acelera la recuperación y aumenta el rendimiento celular”. Según indicó, el centro cuenta con la única cámara multiplaza, con capacidad para ocho pacientes simultáneos.

Entre los temas a tratar se destacan el uso de la cámara hiperbárica en grandes alturas, su aplicación para prevenir el "apunamiento" y la oxigenoterapia en cirugía estética. León de la Fuente comentó que ya se ha utilizado con peregrinos del Milagro y podría beneficiar también a trabajadores mineros.

El profesional fue recientemente reconocido por la Cámara de Diputados por su labor pionera en la instalación del primer centro de medicina hiperbárica de alta tecnología en la provincia. “Queremos que los salteños conozcan los beneficios de esta terapia y posicionar a Salta como referente en el país”, concluyó.