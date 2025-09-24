Orán tendría su nueva Carta Orgánica lista en diciembre

El senador y presidente de la Convención Constituyente Municipal de Orán, Juan Cruz Curá, aseguró en diálogo con Radio A, que se está trabajando en tiempo y forma con los cambios que se buscan aplicar en la Carta Orgánica municipal.

Las reuniones comenzaron semanas atrás y detalló que ya se han elegido las autoridades, se aprobó el reglamento y se conformaron las comisiones de trabajo. Las sesiones plenarias serán todos los lunes a las 15:30, día que también tendrán actividad las comisiones junto con el día martes.

“Hay que buscar las prioridades y trascendentes en la reforma de la Carta. Los objetivos se van cumpliendo. Estamos bien con los tiempos, semana a semana nos reunimos y hacia diciembre se logrará la reforma” aseveró.

Para que el trabajo sea articulado con los vecinos, se recepcionarán formalmente proyectos vinculados a la reforma en la sede de UPATECO. “Es una forma de ser parte de la Carta Orgánica Municipal. Allí los vecinos podrán manifestar necesidades que consideren primordiales, y que, si se aprueban, podrán ejecutarse”, remarcó.