Usaba su moto para trabajar y estudiar y se la robaron, necesita ayuda

En calle Ayacucho al 700 en la zona cercana a plaza Gurruchaga, Manuel Ignacio Báez, sufrió el robo de su motocicleta mientras realizaba una compra.

El joven comentó que el hecho tuvo lugar entre las 21:30 hs. y 21:40 hs. hace una semana, pero su angustia radica en que el rodado era su elemento de trabajo y estudio, ya que la utilizaba como repartidor y para trasladarse a sus cursos.

Si bien el robo es preocupante, enfrenta otra dificultad, ya que comenzó a recibir llamados sospechosos de números desconocidos, donde le afirman tener su vehículo. “Me preguntaban cosas que solo alguien que la vio podría saber, pero cuando pedí detalles específicos no supieron qué responder. Temo que se trate de una estafa” dijo a Que Pasa.

A pesar que la moto se encontraba asegurada, todavía no obtuvo respuesta de la compañía y si fuera poco, con lo que ganaba como repartidor estaba terminando de pagar la motocicleta.

Radicada la denuncia, por el momento no hubo avances y según pudo aportar la víctima, los autores del robo serían dos sujetos, uno que vestía una campera roja y otra negra.

Quien cuente con información de la motocicleta Motomel Blitz Plus 110 blanca, puede comunicarse al 3874143286.