Berni respaldó a Urtubey: “La única alternativa a Milei en Salta es Fuerza Patria”

Política22/10/2025
Berni

En diálogo con InformateSalta, el referente de Fuerza Patria Salta e interventor del PJ local, Sergio Berni, manifestó su respaldo a la fórmula de Juan Manuel Urtubey y Emiliano Estrada de cara a las elecciones legislativas de este domingo, y criticó duramente al Gobierno de Javier Milei.

"Para que a Salta le vaya bien, al país le tiene que ir bien"

“Hay mucha expectativa de los salteños de poder cambiar el destino del país. Para que a Salta le vaya bien, al país le tiene que ir bien”, expresó Berni, tras recorrer distintas localidades del norte provincial. En ese sentido, cuestionó la situación económica y social actual: “Estamos ante un modelo que profundiza la falta de producción, el desempleo y los problemas en salud y educación. No podemos seguir en este camino que ya fracasó en el pasado”.

El dirigente señaló que la única alternativa al oficialismo nacional es la que encabezan Urtubey y Estrada. “La única fuerza política que le da batalla a esta crueldad es Fuerza Patria. El resto son socios de Milei. Aquellos que sientan la necesidad de decir ‘basta’ tienen la oportunidad de hacerlo este domingo votando a nuestra lista”, sostuvo.

 “El partido del gobernador terminó siendo funcional a Milei"

Consultado sobre el audio de apoyo difundido por Cristina Fernández de Kirchner, Berni consideró que “es un mensaje muy claro: esta es la única fuerza que representa al peronismo y sus intereses”.

Por último, también se refirió a la situación provincial y cuestionó la posición del gobernador Gustavo Sáenz frente al Gobierno nacional: “El partido del gobernador terminó siendo funcional a Milei. Su candidata a senadora fue funcionaria del Gobierno nacional y la responsable de quitar los subsidios eléctricos, lo que hizo que en Salta las boletas se paguen hasta diez veces más”.

