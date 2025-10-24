Investigan la muerte de un oranense tras una persecución por Gendarmería en Jujuy

La Justicia busca determinar las causas de la muerte de Facundo Correa, un joven de 31 años oriundo de Orán, quien perdió la vida el pasado lunes en la localidad jujeña de Palma Sola tras una persecución protagonizada por efectivos de Gendarmería Nacional.

El caso generó indignación en la zona, debido a que testigos señalan que los gendarmes habrían realizado disparos que impactaron en la camioneta, provocando el vuelco del vehículo y la muerte inmediata de Correa, quien salió despedido en medio del caso que ahora se busca dilucidar.

En ese contexto, el abogado Sebastián Espada, quien representa a la familia, brindó detalles sobre el operativo de la fuerza federal y, según explicó, la persecución comenzó cuando el vehículo conducido por Correa evadió un control de Gendarmería, lo que desató una huida que culminó con el fatal accidente.

Uno de los datos que llama poderosamente la atención y que aumenta la sospecha sobre un procedimiento irregular es el contenido del vehículo: el abogado señaló que dentro de la camioneta solo se encontraron hojas de coca, un hecho que, a simple vista, no configuraría un delito grave. "Aquí no hablamos de narcos, de robo, sino de dos personas que traían hojas de coca que, a simple vista, no hablaríamos ni de delito ni de contravención", remarcó el letrado, según replicó Orán Conectado.

El abogado Espada fue contundente al calificar lo sucedido: "Estamos hablando de un hecho de violencia institucional, un procedimiento, una persecución, ocurrida el 20 de octubre en horas de la mañana, donde fallece una persona". El letrado sostuvo que, de confirmarse el uso de armas de fuego y la violencia ejercida, "Entendemos que, de ser así, habría sido un procedimiento abusivo y terminó con la muerte de una persona".

Mientras la investigación judicial se encuentra en curso y, como medida cautelar, dos gendarmes fueron detenidos, junto a la espera de los resultados de los exámenes forenses, el abogado solicitó que se dé intervención a la Fiscalía Federal para investigar el accionar de la fuerza, que e se remitan copias de los libros de guardia de Gendarmería. El objetivo es que la fuerza "informen con cuántas balas salieron, con cuántas volvieron, si hubo armas de fuego y disparos, si hay responsabilidad penal" en la muerte del joven salteño.