Trump felicitó a Milei por su victoria: “El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”

Tras la victoria de La Libertad Avanza en el país, el presidente de Estados Unidos elogió a su par argentino a través de las redes sociales.

“Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”, afirmó en su red social X Donal Trump.

Recordamos que hace dos semanas, previo a las elecciones, Trump recibió a Milei, y durante una ronda de preguntas, el presidente norteamericano condicionó el apoyo económico en marchar a la Argentina al resultado electoral: “Si pierde, no seremos tan generoso” informó La Nación.

Los mercados nocturnos de Nueva York mostraron la calma, ya que las acciones argentinas treparon 15%.

Quien también fue foco de las repercusiones fue el entonces candidato a diputado por Fuerza Patria, Juan Grabois, ya que el subdirector de noticias de un medio estadounidense se refirió a las elecciones de Argentina mencionándolo a través de las redes sociales, algo que fue reposteado por Trump.

“El candidato peronista de izquierda argentino, Juan Grabois, acaba de afirmar que las elecciones argentinas de hoy fueron “duras” porque el jefe de campaña del partido de Milei es el presidente Trump. ¡Según informes, el partido de Milei está teniendo un excelente desempeño!”, escribió Daugherty.

Continuando con los saludos norteamericanos, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent también felicitó a Milei y a LLA: “Felicitaciones al presidente Javier Milei el muy exitoso resultado de las elecciones de medio término” agregó también: “Milei tiene un mandato renovado para el cambio”.

“La Argentina es un aliado vital en América Latina. Estos resultados son un claro ejemplo de que la política de la Administración Trump de ‘Paz a través de la fortaleza económica’ está funcionando”, expresó.

Bessent aseguró que esperan que se sigan dando pasos hacia una mayor libertad económica que atraiga inversiones del sector privado y generadores de empleo, llevando prosperidad a los argentinos.