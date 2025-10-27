Juicio por Jimena Salas: Mañana se realizará una inspección ocular en los autos secuestrados

La Audiencia debate contra los hermanos Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra, como coautores del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas, y femicidio, en perjuicio de Jimena Beatriz Salas se acerca a su final.

Durante la jornadad de hoy lunes 27 de Octubre, está previsto inicie la última ronda de testimoniales, de los tantos que se escucharon a lo largo de un mes.

Además, mañana 28 de Octubre se realizará la inspeccón ocular sobre los autmóviles secuestrados, solicitada por la defensa de los acusados.

También se conoció que la fecha de los alegatos, fue fijada para los días 6 y 7 de noviembre.