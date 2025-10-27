Sin incidentes graves, así transcurrieron los comicios en Salta

Cumplida la jornada de las Elecciones Nacionales Legislativas 2025, con la contundente victoria de LLA en el país, la Policía de Salta destacó que el día se vivió sin mayores inconvenientes, resultando positivo el balance de la cobertura de seguridad en los exteriores de los establecimientos educativos.

El comisario Cristian Aguilera, de Prensa de la Policía, brindó detalles a Multivisión Federal sobre la magnitud del despliegue. "Más de 5000 policías fueron afectados para esta cobertura externa en establecimientos educativos", precisó Aguilera. De este total, "más de 1000 policías fueron afectados para la consigna fija en los ingresos a los establecimientos y el resto del personal realizó patrullajes preventivos en cercanías y adyacencias".

El operativo cubrió los más de 500 establecimientos que fueron acondicionados como centros de votación en toda la provincia, en una jornada que se desarrolló con normalidad desde el inicio. En este punto, el comisario Aguilera afirmó que "los comicios iniciaron a las 8:00 horas, normalmente y culminaron a las 18 sin novedades de relevancia, tanto en lo externo como interno".

Si bien no se registraron incidentes de gravedad que afectaran el proceso de votación, sí hubo algunas intervenciones por infracciones al código electoral. Estas se relacionaron con actividades proselitistas en zonas cercanas a los lugares de votación, las cuales se detectaron en Tartagal, Aguas Blancas, Pichanal, Coronel Cornejo y Capital, dándose intervención "inmediata al tribunal electoral" en cada caso.

Finalmente, el vocero policial concluyó que, a pesar de las intervenciones puntuales, no hubo "incidentes de gravedad" a lo largo del día. El operativo de la fuerza continuó luego del cierre de las mesas con la cobertura de seguridad en el traslado de las urnas, proceso que también se realizó "sin mayores novedades".