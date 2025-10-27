Retiro de cartelería electoral: “Comenzamos por las avenidas principales”

Pasadas las elecciones legislativas, la Municipalidad de Salta comenzó con el retiro de carteles de la vía pública de los distintos frentes y partidos políticos.

El secretario de Espacios Públicos, Esteban Carral, indicó que los operativos que cuentan con 4 equipos, iniciando a las 8 am en toda la ciudad, arrancando por las principales avenidas.

Los primeros trabajos van desde la Terminal hasta Chachapoyas por la Avenida del Bicentenario, otro equipo se desempeña sobre Avenida Arenales, Avenida Entre Ríos ida y vuelta: “Hay muchas avenidas que son doble mano y tenemos que hacer el doble recorrido” comentó a Multivisión.

Avenida Sarmiento desde el Monumento 20 de Febrero hasta las puertas del CCM, desde Avenida Paraguay hasta la rotonda de Limache, y por Obispo Romero y el Aeropuerto seguirán los trabajos en el marco del operativo.

Si bien en principio se envía una notificación a los partidos políticos para que realicen su descargo correspondiente, remarcó Carral que el objetivo es tener la ciudad en orden: “El interés que tenemos desde el municipio es tener la ciudad limpia, prolija como le gusta a todos los salteños”.

“Vamos a notificar a quienes tengan cartelería en postes y luminaria, pero los vamos a ir retirando porque no queremos pasar más de 10 días en los que la ciudad este limpia como merecemos los salteños” comentó el secretario de Espacios Públicos.

Señaló que los carteles que se encuentran colgados con alambres son los que más preocupan por el desgaste natural de este elemento que pone en peligro a los salteños: “De esas nos encargamos de descolgar”.

Además, advirtió a la población que hay alerta por temporal con vientos y lluvia, por lo que la presencia de cartelería podría ser inconveniente. Pidió que ante cualquier consulta se comuniquen al 105.

¿A dónde van a parar los carteles?

Sobre el destino de los carteles explicó que se trabaja coordinadamente con la Secretaría de Ambiente a cargo de Martín Miranda para entregarlos a fundaciones u ONG que se encargan de su reciclado, además hay comparsas que solicitan los plásticos para el armado de gorros y docentes para actividades escolares.

Para poder adquirir estos elementos deben presentar una nota dirigida al secretario de Ambiente solicitando este material y explicando su uso.