Así fue el operativo de rescate en Chorillo: "No se veía una persona con otra"

Durante el fin de semana fue noticia la búsqueda de dos jóvenes en el cerro Chorrillo, a más de 3000 metros de altura sobre el nivel del mar, al cual se habían aveturado sin tener en cuenta las condiciones climáticas.

Fernando Quiñónez, Grupo de Rescate de Montaña, contó detalles del operativo: "Cuando no vuelven en el horario previsto, familiares se acercan y los derivamos a la policía al 911, que es donde tienen que ingresar este tipo de llamado. Ahí se generó la activación. En conjunción con varios grupos, Defensa Civil, policía, bomberos, desde Quijano fuimos a la Estación Chorrillo, que es la base de la subida del cerro, así empezamos".

Finalmente, el domingo los jóvenes llegaron por sus propios medios al lugar donde estaban los rescatistas y familiares: "Empezamos el domingo a las 7 de la mañana y terminámos bajando, los últimos, del cerro alrededor de las 23 horas, si bien los chicos aparecieron por otro sector del cerro".

Sobre lo que les pasó a los chicos y como resolvieron para pasar la noche en la intemperie con temperaturas bajísimas, contó que: "Se desorientan, se quedan sin batería en el teléfono, el tiempo no era el mejor. Noche, mal clima, es otro tema importante que no se tiene en cuenta. Muchas veces uno va al cerro y las condiciones climáticas no son las apropiadas".

Agregó que los jovenes: "Pasaron toda la noche a la intemperie, el clima muy frío y el domingo a la mañana decidieron encarar para algún lado y terminaron bajando por la Quebrada de Incamayo, nada bueno el camino, por suerte pudieron hacerlo y llegar hasta la ruta y volverse hasta Chorrillo donde estaba el resto de los familiares".

El rescatista sostuvo que en estas situaciones siempre hay suerte: "tanto de un lado como del otro, siempre se tiene un factor de suerte. No estaba en condiciones, de equipamientos y demás, de pasar la noche a la intemperie. Bueno, hubo un poco de todo, sé que ellos trataron esa noche de pasarlo lo mejor posible, es frío, se las ingeniaron como para no entregarse".

La temperatura de los cerros tiene mucha "amplitud" y es muy cambiante

Fernando Quiñónez, explicó que: "La temperatura es muy cambiante y de noche a esa altura, arriba de 3000 a 4000 metros sobre el nivel del mar, es importante, hay una amplitud térmica muy grande entre el día y la noche. El clima no era el ideal, muy cambiante, había alerta de tormenta. Nosotros estuvimos esa noche, la del domingo y hasta que bajamos, mucha niebla, no se veía 40 metros, no se veía una persona con otra. Complejo, no era facil el clima" cerró por Somos Salta.