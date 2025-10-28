¡Imprudentes! Motociclistas realizan maniobras peligrosas en RN50

En las últimas horas se viralizó en medios del norte provincial, un video de un grupo de jóvenes motociclistas, alrededor de 10 personas, fueron captados efectuando maniobras peligrosas y además sin casco.

En Ruta Nacional 50 en la autopista Orán-Pichanal tuvo lugar este hecho de inconciencia, donde los jóvenes no solo se cambiaban de carril y ocupaban los dos caminos, sino que uno de ellos fue grabado manejando acostado en la motocicleta.

En una ruta donde circulan vehículos de gran porte y rodados a gran velocidad, tener este comportamiento vial no solo hace peligrar la seguridad de este grupo sino de todos los que circulan por el lugar.

Además, esta ruta cuenta con trabajos de reparación sobre todo en el tramo desde Ingenio San Martín del Tabacal hacia Pichanal.

Según informó El Once Tv, la mayoría de estos jóvenes se reúnen en el acceso de Avenida Palacios, acceso sur de Orán, y desde allí parte a recorrer la RN 50.