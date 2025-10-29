Se cayó la pared de su casa, no tienen cómo volver a levantarla y claman por ayuda

Una familia que reside en el barrio Santa Clara de Asís, en la zona sudeste de la ciudad de Salta, vive momentos de desesperación y extrema vulnerabilidad luego de que una de las paredes de su vivienda se precipitara, hecho que pasó cuando intentaban apuntalar la estructura, dejando a los habitantes a la intemperie y sin los recursos necesarios para afrontar la reconstrucción.

El caso se registró en la Manzana 232-A Lote 9 del mencionado barrio, cerca de avenida Discépolo, pasando el puente de La Bumbuna.

Melisa Campo, propietaria del inmueble, relató el dramático momento. "Nosotros salimos el sábado para apuntalar la pared, porque se estaba viniendo abajo una chapa, no llegamos a apuntalarla porque toda la pared se nos vino encima", contó, mostrando incluso marcas en su rostro de lo sucedido.

La situación se agrava por la crítica condición económica de la familia, que cuenta con dos hijos menores de edad, de ocho y dos años, y atraviesa un delicado panorama de salud. "Ya no podemos... esto es difícil, más con la situación complicada, nosotros veníamos pidiendo ayuda desde antes que se caiga, pero no pudimos solucionar nada", explicó Melisa con angustia al medio El 10 TV.

El factor más sensible es que uno de sus hijos se encuentra en recuperación. "No conseguimos ayuda directamente, la venimos pasando muy difícil, encima mi nene hace dos meses salió de una operación de riñón, tiene uno solo funcionando", detalló la madre, subrayando la urgencia de reestablecer la seguridad de su hogar.

Actualmente, el resto de la estructura se encuentra en riesgo. Melisa señaló que la vivienda está toda partida y tuvieron que tapar lo que queda para evitar mayores derrumbes. "Ahora tenemos todo tapado, si sacamos algo se puede caer todo, la pared está toda partida, la puerta está con una madera para que no se caiga", comentó, exponiendo la fragilidad de su actual condición de vida.

Ante la falta de recursos, la familia realiza un llamado desesperado a la solidaridad de la comunidad salteña. La ayuda solicitada no se limita únicamente a dinero, sino también a materiales de construcción como bloques, chapas, o incluso la colaboración de un albañil. "Sería de gran ayuda lo que me puedan ayudar", concluyó Melisa, cuyo número de contacto es el 387-5549043, para quienes deseen brindar su apoyo.