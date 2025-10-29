Vecinos denuncian "aguantadero y descontrol" en B° Solidaridad, un vecino recibió un palazo

Lamentablemente la situación que viven las familias de B° Solidaridad se replica en otras partes de Salta y de la provincia.

Hoy vecinos de la tercera etapa de dicha barriada se mostraron preocupados por la presencia de personas "adictas" en una casa abandonada que se volvió un aguantadero.

Según indican, los vecinos, la casa está en la manzana 416 y habitualmente está deshabitada. El lugar se volvió el refugio para adictos y personas de mala vida.

Silvia, una vecina del barrio contó: "Tenemos una casa que desde 2018 está deshabitada, esa casa los titulares fallecieron, tienen dos hijos con discapacidad de entre 20 y 30 años. Al costado de la casa hay un espacio como un garage, ahí se junta basura, pusieron un colchón, queremos que se hagan cargo los responsables y manden personal para que nos ayuden, porque acá en las esquinas se juntan los chicos y esos chicos traen la basura".

Relató que: "A veces las cuadras están cortadas con vidrios picados, ellso mismos pican los vidrios y tenemos que llamar a la policía. No podemos dejar un vehículo en la vereda rompen los vidrios, roban celulares, matafuegos, te roban hasta la cubierta. Los niños no pueden salir en bicicleta, no pueden salir a comprar solos, corren peligro sus vidas.

Además, uno de los vecinos se motró lesionado, ya que recibió un palazo cuando les reclamo por su accionar y terminó en el hospital San Bernardo, publicó Multivisión Federal.